Um pedido mais que nobre! O Papa Francisco pediu “paz no mundo” como presente de Natal este ano. O pedido foi feito durante uma entrevista.

O religioso foi entrevistado pelos jornalistas Julian Quiros e Javier Martínez-Brocal, do jornal espanhol ABC. Francisco deseja que haja mais harmonia entre as pessoas.

A conversa será divulgada neste domingo, 18, mas algumas falas do pontífice foram adiantadas pelo veículo de comunicação e emocionaram muita gente ao redor do mundo.

Nações mais unidas

Na conversa, o Papa Francisco foi questionado sobre o que desejaria pedir na celebração deste Natal, que é uma das datas mais importantes para o cristianismo. Ele não hesitou em responder.

“Paz no mundo. Quantas guerras há no mundo? A da Ucrânia nos afeta mais de perto, mas pensemos também em Myanmar, Iêmen, Síria, onde lutam há treze anos”, disse.

Saúde e missão

O papa também falou sobre a saúde dele e como trabalhará a agenda de 2023, já que falou algumas vezes sobre fortes dores no joelho que vem sentindo desde o início do ano.

O religioso, que passou a contar com o auxílio de uma bengala e uma cadeira de rodas para se locomover, explicou sobre sua recuperação.

“Já estou caminhando, a decisão de não me operar acabou sendo a decisão certa”, afirmou o papa. E ele acrescentou sorrindo: “já atingi a idade em que você tem que dizer: ‘Você está com bom aspecto’”.

Ao ser perguntado sobre a redução de aparições, viagens e outros compromissos comuns da agenda, o pontífice também garantiu que não haverá mudanças e o motivo emociona:

“O contato com as pessoas me recarrega, por isso não cancelei nem mesmo uma audiência de quarta-feira. Mas sinto falta de sair pelas ruas porque agora o contato é funcional”, disse.

“Eles vão ‘para ver o Papa'[…] Quando saia pela rua, eles nem sequer sabiam quem era o cardeal”, explicou o argentino ao falar sobre o que é mais difícil em ser líder da Igreja Católica.