Que coração lindo! Um pedreiro ganhou na loteria 105 milhões de euros, o equivalente a 600 milhões de reais. Agora rico, ao contrário do que muitos imaginariam, ele surpreendeu. Doou parte do prêmio para a comunidade e vai continuar trabalhando!

O exemplo de humildade vem do Reino Unido. Steve Thomson, um pedreiro britânico, faturou a bolada na Euromilhões, que estava com prêmio acumulado e pagou uma das maiores bonificações em dinheiro da história do país.

No entanto, apesar de ter adquirido uma mansão e bens materiais, Steve afirmou que nunca quis deixar de trabalhar como pedreiro, que é uma realização pessoal para ele.

Amor ao trabalho

Steve sempre amou o trabalho e decidiu que seguiria com sua carreira na construção pública.

Segundo amigos, ele sente falta do trabalho e de “tudo o que vem com ele, como as amizades e as brincadeiras”. Desta forma, o britânico está decidido a seguir nas obras.

Mais do que manter seu trabalho, ele também decidiu doar parte de sua fortuna. Generosidade e empatia são as marcas deste pedreiro britânico.

Fazendo o bem

Steve não quer acumular riqueza, então, doou cerca de R$ 313 mil para a escola dos filhos, R$ 313 mil para um centro médico local e R$ 626 mil adicionais para o clube de seu esporte favorito, o críquete.

Atualmente, o pedreiro vive com a esposa e os filhos na mansão avaliada em R$ 28 milhões, mas ele revelou que a vida ativa no trabalho é a grande felicidade dele.

Reconhecimento dos amigos

Os colegas de trabalho também falaram sobre ele depois que a notícia se espalhou. Eles disseram que Steve é um homem modesto, humilde e que ama sua vida como pedreiro.

“Mas nada poderia tê-lo preparado para a mudança em sua vida depois que ele ganhou a Euromilhões. Ele é um cara muito modesto e humilde e amava sua vida como construtor”, afirmou um dos colegas de trabalho.

É inspirador ver alguém com tanto dinheiro ainda valorizando sua carreira e fazendo doações para ajudar a comunidade local.