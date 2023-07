Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um passageiro de um avião de pequeno porte, que sobrevoava Massachusetts, nos EUA, precisou assumir o controle da aeronave depois que o piloto passou mal. O avião fez um pouso forçado.

O acidente ocorreu nesse sábado (15) perto do Aeroporto Martha’s Vineyard, em West Tisbury. O piloto de 79 anos passou mal nos momentos finais do voo. As autoridades informaram que o acidente “resultou em um pouso forçado fora da pista que fez com que a asa esquerda da aeronave se partisse ao meio”.

O piloto foi levado a um hospital de Boston em estado crítico. O passageiro saiu ileso e foi liberado de um hospital local.

A aeronave leve Piper Meridian 2006 partiu de Westchester County (NY). O piloto e o passageiro são de Connecticut, segundo a polícia.

O incidente é investigado pelas autoridades locais.