A polícia colombiana revelou a causa da morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. De acordo com a Fiscalía General de la Nación, ele morreu devido a uma overdose.

“No exame toxicológico de urina realizado em Taylor Hawkins foram encontrados preliminarmente 10 substâncias, entre elas: THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opióides“, afirmaram.

De acordo com o jornal Semana, ainda havia heroína no sangue do músico. A publicação também acrescentou que o coração do baterista pesava o dobro do normal. Ele foi encontrado morto no quarto de um hotel na Colômbia.

