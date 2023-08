Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma ação rápida de um policial, que estava de folga em um parque com amigos, salvou uma jovem que estava prestes a se afogar em uma cachoeira.

Bruce Lake é Inspetor da Força Policial de Truro (Canadá) que estava acampando no Parque Nacional Fundy com mais 3 amigos e a esposa, Bee. Eles aproveitavam a natureza e uma manhã ensolarada na região, quando tudo mudou…

Uma jovem que demonstrava sinais de exaustão estava agarrada em uma pedra dentro da cachoeira. Seus amigos, que estavam fora da água, diziam que ela estava bem e só tinha perdido a parte de baixo do biquíni com a força da água. Bruce não acreditou na história, e depois da jovem se soltar da pedra e sumir nas águas por mais de 5 segundos, ele tomou uma decisão heróica.

Lindo dia”

Quando chegaram ao parque, o grupo só queria aproveitar o lindo dia de verão. O policial jamais imaginava que, em sua folga, iria impedir o desastre da jovem se afogar na cachoeira.

“Chegamos ao parque na noite de sexta-feira e sobrevivemos a uma madrugada muito chuvosa. De manhã, quando acordamos, um belo dia ensolarado, aproveitamos para começarmos uma caminhada”, disse Dave Brosha, um dos colegas no grupo.

O rapaz disse que o dia estava perfeito e embora o toró na noite anterior, a trilha estava transitável.

Quando chegaram na metade do caminho, os amigos viram e notaram que a água estava mais forte que o normal.

“A força do rio foi amplificada por um verão chuvoso e pelas fortes chuvas na noite anterior. Transformou aquele buraco onde as pessoas tomam banho, em um local muito perigoso”, explicou Dave.

“Lhe daremos privacidade”

Quando chegaram próximo ao rio, notaram que três jovens nadadores se banhavam na água, mas perceberam que algo estava diferente.

“Três membros do nosso grupo – Sean, Bruce e Bee – se aproximaram dos nadadores para tirar fotos do rio. Sean percebeu que algo estava errado. Dois dos nadadores estavam nas rochas, mas uma jovem estava na água, agarrada a uma rocha bem alta”, narrou o rapaz.

Ao cumprimentaram o grupo e perguntaram se estava tudo bem, uma das meninas respondeu que estava tudo tranquilo, mas que a garota que estava na água havia perdido parte do biquíni devido a correnteza.

“Oh, nos desculpe! Nós lhe daremos um pouco de privacidade”, respondeu Bee, esposa de Bruce.

Resgate

A história não convenceu e Bruce ficou alerta. A jovem não estava apenas envergonhada, ela demonstrava estar exausta.

Quando a garota soltou a pedra e tentou voltar para a beira do rio, ela não conseguiu. A menina tentou várias vezes, mas sempre era sugada de volta para o meio do rio.

A tensão tomou conta do ambiente quando a jovem sumiu no rio.

“Ela desapareceu na força e na fúria do rio e não emergiu mais. Um segundo se passou, dois, três segundo. Eu pensei: ‘Jesus, estou prestes a ver alguém se afogar e morrer”, disse Dave.

Bee, vendo que a menina estava em perigo gritou para o marido: “Bruce, pegue ela Bruce”.

O policial então se jogou nas águas revoltas e mergulhou em busca da garota. Os dois desaparecem. “Foram os segundos mais longos da minha vida, eu não conseguia ver nenhum deles. A agitação e a fúria da água estavam muito intensas”, lembrou o amigo do oficial.

“Herói”

Depois de quase 10 segundos, Bruce emergiu do rio com a garota debaixo do braço. Os dois estavam vivos!

Para Dave, o ato de Bruce o consolida ainda mais como um herói.

“Foi uma cena de filme. Bruce é um herói da vida real. Ele arriscou sua vida e salvou uma alma no processo, tudo bem na minha frente”, comemorou.

Vejo o momento que Bruce retira a jovem com vida da água: