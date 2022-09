Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma ponte desabou durante a inauguração, no exato momento em que a fita é cortada todos percebem a situação e correm. O incidente foi registrado na última segunda-feira (5), na República Democrática do Congo.

As imagens do desabamento circularam pelas redes sociais na e já conta com mais de 4 milhões de visualizações. O vídeo gerou revolta entre a população devido ao acidente.

“Não se surpreenda se o custo desta ponte for superior a um milhão de dólares em dinheiro dos contribuintes”, tuitou um usuário.

A nova ponte havia sido construída para substituir uma antiga, que era de madeira e muito baixa e por causa disso quando as enchentes chegavam a ponte ficava submersa no rio.

Até o momento não há pronunciamento oficial das autoridades sobre o acidente. Veja o vídeo: