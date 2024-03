Uma ponte foi atingida por um navio cargueiro e desmoronou na madrugada desta terça-feira (26), em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. De acordo com o corpo de bombeiros, diversos carros caíram na água.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento do acidente. Através da gravação é possível ver que toda a estrutura da ponte cede.

Ainda conforme as autoridades americanas, os bombeiros trabalham com a estimativa de que ao menos 20 pessoas podem estar na água. Apesar da baixa visibilidade e da temperatura de -1ºC, as equipes ainda fazem buscas no local.

Conforme o jornal americano “The New York Times”, o navio que colidiu contra a ponte é de Singapura e seguia para o Sri Lanka.

Ponte atingida por navio e desaba; veja o vídeo