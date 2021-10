Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, nesta quarta-feira (6/10), que não falta muito para o brasileiro saber quando e como ocorrerá a desobrigação do uso de máscaras contra a Covid-19, mas evitou precisar uma data. “Em breve nós vamos anunciar”, disse.

“A ideia é fazer isso de forma gradual, ao ar livre, né? Por exemplo em um estádio de futebol, um evento.. Então tem que ver o número de público, enfim”. O chefe da Saúde reforçou que tais questões são tratadas pela área técnica da pasta e logo será informado.

Nesta semana, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que analisa quando e se vai desobrigar o uso do item de proteção. O anúncio da sua decisão será no dia 18 de outubro.

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga acompanhado do ministro da casa civil, Ciro Nogueira, anunciam em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26), a produção de vacinas da Pfizer no Brasil

“Em 18 de outubro, teremos uma deliberação sobre máscaras, quais os critérios, quais os períodos. Teremos a presença de integrantes do comitê de saúde e o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido”, disse Doria.

Para ler a matéria completa no Portal Metrópoles, clique aqui.