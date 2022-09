A rainha Elizabeth II foi colocada sob cuidados médicos, após seus médicos particulares expressarem preocupações com a saúde da monarca. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 8, pela própria Casa Real britânica, que informou ainda que Elizabeth está sendo acompanhada pelos médicos e está “confortável” no Palácio de Balmoral, na Escócia.

Familiares, como os filhos e netos, foram chamados à propriedade da soberana. Primogênito da monarca, o príncipe Charles, e a esposa, Camilla Parker, estão a caminho, assim como os netos William e Harry.

“Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, diz o aviso divulgado pela Casa Real, reproduzido pelo jornal britânico The Guardian.

A recém-empossada primeira-ministra, Liz Truss, que esteve com a rainha em Balmoral na terça-feira, 6, afirmou que todo o Reino Unido está “profundamente preocupado” com as notícias sobre a saúde da rainha.