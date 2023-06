Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião da Embraer com passageiros a bordo foi atingido por um raio durante uma tempestade em Arkansas, nos Estados Unidos, no último domingo (25). As imagens viralizaram nas redes sociais.

A aeronave, fabricada em São José dos Campos (SP) havia acabado de pousar no aeroporto e estava esperando a tempestade passar para se dirigir ao portão de desembarque dos passageiros. Cinco minutos depois um raio atinge em cheio a cauda do avião.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.