Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião que tinha como destino a Ilha de Maurício, localizada na África, surpreendeu todos os funcionários do aeroporto quando um bebê recém nascido foi encontrado dentro da lata de lixo do banheiro da aeronave.

De acordo com a BBC TV, o caso ocorreu no dia 1º de janeiro. A mulher que abandonou o recém nascido foi detida. A suspeita tem 20 anos, e teria dado à luz a caminho de seu país de origem. Ao ser abordada pelas autoridades ela negou que o bebê fosse dela, porém exames médicos constataram que ela era a mãe do recém-nascido.

Os funcionários encontraram diversos papéis manchados de sangue e o bebê na lata de lixo. A polícia segue investigando o caso.