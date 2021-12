Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma pessoa morreu no Reino Unido após ser diagnosticada com a variante Ômicron do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A informação foi revelada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nesta segunda-feira (13/12), durante visita a uma clínica de vacinação em Londres, capital da Inglaterra.

A Ômicron assusta os pesquisadores por ter muitas mutações, mais do que as outras variantes identificadas até o momento Pixabay

“Infelizmente, a Ômicron está gerando hospitalizações. Infelizmente, pelo menos um paciente morreu com Ômicron, confirmado”, afirmou ele, segundo registro do jornal The Guardian.