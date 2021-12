Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o Réveillon e manter a obrigatoriedade do uso de máscaras após o surgimento da variante ômicron do novo coronavírus. As medidas foram recomendadas pela Vigilância Sanitária, que elaborou um estudo com indicadores epidemiológicos e assistenciais.

A conclusão do estudo estava prevista para ser entregue no próximo domingo (5), mas foi antecipada para a Secretaria Municipal da Saúde na noite de quarta-feira (1º). “Eu o enviei ao prefeito [Ricardo Nunes, do MDB], em Nova York, que deverá se pronunciar sobre os indicativos às 10h30 desta quinta”, afirmou Edson Aparecido, titular da pasta, à Folha de S.Paulo.

Embora todos os dados do município sejam positivos, mas o surgimento da variante [ômicron] e também o mês de dezembro com o comércio popular, foi indicado a manutenção do uso das máscaras e o cancelamento do Réveillon”, afirmou o secretário.