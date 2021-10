Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A britânica Jenni Turner, de 34 anos, perdeu £50 (50 libras) em gasolina – o equivalente a R$ 363,53 – após ter se gabado para os vizinhos que estava com o tanque cheio. O caso aconteceu em Londres, no Reino Unido, no último domingo (26). O país enfrenta racionamento de combustível nos últimos dias.

De acordo com informações do jornal The Sun, Jenni ficou chocada ao ver o tanque de seu carro com dois furos do tamanho de uma moeda. Isso por que ela havia colocado a gasolina um dia antes do furto. Como o produto está em falta nos últimos dias, a mulher acredita que o crime tenha sido cometido por algum vizinho, para quem ela tenha contado a sobre o abastecimento.

“Pode não ter sido nada, mas agora estou apenas pensando em todas as pessoas que contei que consegui gasolina”, contou a inglesa.

Suspeitos

Segundo o relato da mulher, ela havia estacionado o veículo ao lado de sua garagem antes de sair com o filho, de cinco anos, para andar de bicicleta. Ela diz que até pensou em colocar o carro novamente dentro de casa, mas achou que não era necessário.