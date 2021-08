Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor Sérgio Reis, de 81 anos, aceitou conceder entrevista a Roberto Cabrini no “Domingo Espetacular” desse domingo (22). Em sua casa, ao lado da mulher e dos cachorros, ele se desculpou pelos comentários recentes e lamentou a falta de apoio da classe artística: “Só o Roger, do Ultraje a Rigor, mandou mensagem de apoio”. As informações são da Istoé.

(Foto: Reprodução Record)

“Eu errei, cara.. Quem que não erra, quem não faz uma bobagem um dia? Não me arrependo de nada, só essa frase infeliz que brinquei com um amigo e vazou, mas não é a realidade. […] Quero me redimir com esse povo, desculpa. Até o Supremo [Tribunal Federal], se tiver algum pedido para me prender, aceito com respeito. Não saí daqui, não me escondi. Se 6h da manhã vier a Polícia Federal aqui em casa, eu me entrego. […] Eu sou democrático, sou do bem, sou do amor”, disse Sérgio Reis.

Para ler a matéria completa na Istoé clique aqui.