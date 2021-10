Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O apresentador José Luiz Datena afirmou nesta sexta-feira (15) que será o próximo presidente da República. Estreando na carreira política nas eleições de 2022, o jornalista diz ter “credibilidade” suficiente para concorrer com os demais candidatos. Quando questionado sobre o porquê de querer ser presidente, o apresentador garantiu ser um homem honesto, que não rouba.

As afirmações do futuro candidato foram feitas em uma entrevista à revista Veja. Ainda de acordo com a publicação, Datena contou que seus familiares não apoiam sua escolha de entrar na política. “Minha família é contra, não quer”, disse.

Ao falar sobre a polarização no país e o fato de que a maioria das pesquisas eleitorais mostram a preferência dos eleitores pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o apresentador afirma que este cenário é, “acima de tudo, uma estupidez”.

“Ideologicamente, tudo diferente. De parecido, quase todo o resto”.

Ainda de acordo com Datena, entre os problemas que deverão ser enfrentados em seu governo, caso ganhe, estão: a fome e a divisão injusta de renda.

“Nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que faz uma péssima gestão, só governou contra o povo. Quando precisava de auxílio emergencial justo ele propôs R$200 reais. O poder de compra está sendo corroído, destruído pela política econômica dele. O brasileiro precisa desesperadamente desse auxílio emergencial miserável”,