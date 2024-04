Um homem ficou preso em uma piscina durante o forte terremoto que atingiu Taiwan nesta quarta-feira (3). As imagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que o homem tenta se equilibrar na água e alcançar a margem da estrutura enquanto o tremor provoca ondas na piscina.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, um terremoto de magnitude 7,7 foi registrado na costa leste do país. Até o momento, as autoridades confirmaram 9 mortos e mais de 800 feridos. Após o tremor, alertas para risco de tsunami foram emitidos para ilhas do Japão e das Filipinas.

Terremoto: veja o momento em que homem fica preso em piscina: