Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um turista britânico morreu após sofrer overdose de álcool em uma boate da Polônia. Ele tomou 22 doses em 90 minutos. De acordo com o tabloide britânico Daily Star, acredita que o rapaz pode ter sido vítima de um golpe realizado por meio de quadrilha associada ao crime organizado.

A vítima, identificada apenas como Mark C, já estava visivelmente embriagada quando chegou com amigos em boate na Cracóvia. Os investigadores revelaram que Mark tentou recusar as bebidas, mas teve as doses continuamente abastecidas antes de desmaiar e, em seguida, morrer.

As autoridades disseram que funcionários da boate roubaram 2.200 złoty poloneses (cerca de R$ 2.570) em dinheiro depois que ele ficou inconsciente. De acordo com o Daily Star, o britânico estava visitando a popular cidade com um amigo, que não foi identificado, e decidiu entrar na Wild Night após receber a oferta de entrada gratuita.

A Promotoria Nacional de Justiça da Polônia disse que a autópsia do turista revelou que ele apresentava ao menos 0,4% de álcool circulando no sangue quando faleceu. O tabloide lembra que a overdose ocorre em concentrações acima de 0,3%.

Com informações de Daily Star