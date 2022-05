Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi encerrada a vaquinha online para arrecadação de fundos destinados à volta do influencer curitibano Jesse Koz e do seu fiel escudeiro, o golden retriever Shurastey, ao Brasil. Isto porque, de acordo com informações da família, a corrente virtual conseguiu juntar R$ 120 mil em duas horas. Ambos morreram em um acidente de trânsito, nesta segunda-feira (23), nos Estados Unidos (EUA).

Uma postagem na rede social Instagram agradece àqueles que se solidarizam com a fatalidade no país norte-americano.

A vaquinha foi organizada pelo casal que estava junto no acidente e, normalmente, o transalado de corpos, que já possui um valor altíssimo, aumenta ainda mais se tratando de viagens internacionais.

Diante da situação, a família de Koz já começou os trâmites para que o influencer curitibano e o Shurastey, o cão golden, voltem imediatamente à cidade que moravam no estado vizinho (Balneário Camboriú). A ideia dos familiares é que ambos sejam enterrados por lá.

O acidente envolvendo Jesse Koz e o cão Shurastey

O portal de notícias KDRV, filiada da emissora ABC, apontou que Kozechen se acidentou no momento em que fez um desvio para evitar um congestionamento. Então, ele perdeu o controle do fusca e bateu contra outro carro, dirigido por um homem de 62 anos. O acidente foi registrado na estrada US 199, conhecida como Redwood Highway.

O influencer ficou conhecido por usar um fusca com placas de Balneário Camboriú (SC) para viajar o mundo junto de seu cão, o Shurastey. Os perfis do curitibano e do animal no Instagram contam com mais de 500 mil seguidores atualmente.

Eles começaram a se aventurar nas estradas em 2017 e chegaram a rodar mais de 85 mil quilômetros. Além disso, visitaram mais de 17 países.

A dupla pretendia chegar ao Alasca em setembro.