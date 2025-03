O Vaticano divulgou na tarde desde domingo (16) a primeira foto do Papa Francisco desde que ele foi internado no Hospital Gemelli, no dia 14 de fevereiro, em Roma, na Itália. O pontífice celebrou uma missa em uma capela próxima ao seu quarto.

De acordo com a nota do Vaticano, Francisco permanece estável e prosseguiu com os tratamentos prescritos. Além disso, informou que não haverá boletim médico nesta segunda-feira (17).

“A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou a primeira imagem do Papa Francisco desde que foi internado no Hospital Gemelli, em 14 de fevereiro. A situação do Papa permanece estável. Esta manhã, ele concelebrou a missa dominical na capela próxima ao seu quarto. Prosseguiu com os tratamentos prescritos, incluindo a terapia respiratória e motora. O Papa não recebeu visitas hoje e transcorreu o dia entre orações, descanso e alguns trabalhos.Também não haverá boletim médico amanhã. A Sala de Imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas à noite”, disse a nota do Vaticano.

Relembre a internação do Papa Francisco

O pontífice foi internado na Policlínica Agostino Gemilli, para realizar exames e dar continuidade aos cuidados com sua bronquite, no dia 14 de fevereiro. De acordo com comunicado do Vaticano, o representante da igreja católica estava em reunião com Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, antes da intervenção médica.

Há mais de uma semana com dificuldades para respirar, o Papa Francisco precisou interferir três de suas leituras oficiais após ter crises de falta de ar. Em audiência da primeira semana do mês, ele havia declarado que estava com um resfriado forte. Porém, no mesmo dia, o Vaticano comunicou que se tratava de bronquite.

Papa Francisco é o primeiro sumo pontífice latino-americano

Em 13 de março de 2013, após a renúncia do papa Bento XVI, Jorge Mario Bergoglio foi eleito o 266º papa da Igreja Católica.

A escolha foi histórica por diversos motivos: além de ser o primeiro pontífice latino-americano, ele também foi o primeiro jesuíta a assumir o cargo e o primeiro a adotar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo da humildade e do compromisso com os mais necessitados.

Desde o início do pontificado, papa Francisco adotou um estilo simples e acessível. O líder da igreja católica dispensou muitas formalidades do Vaticano, optando por residir na Casa Santa Marta, em vez do tradicional Palácio Apostólico.

A mensagem central sempre esteve focada na misericórdia, na justiça social e na necessidade de uma Igreja mais próxima dos fiéis.