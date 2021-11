Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ômicron, a nova mutação do coronavirus, já tem casos confirmados em seis países e um território, em três continentes, somando 91 casos desde que a cepa foi relatada pela primeira vez pela África do Sul, em 24 de novembro, conforme registro da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os casos confirmados foram detectados na África do Sul e Botsuana, na África, no Reino Unido, Bélgica, Israel, Alemanha e Itália na Europa, e em Hong Kong, na Ásia. Há ainda casos suspeitos sendo investigados na Holanda, onde passageiros que chegaram ao país em voos que partiram da África do Sul testaram positivo para Covid.

Para conter o avanço dessa nova mutação do coronavirus, que é considerada potencialmente mais contagiosa pela OMS, governos de países na Ásia, Oceania, Europa e Américas estão fechando as fronteiras a voos provenientes da África.

No Brasil, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou neste sábado (27) que o Brasil fechará, a partir de segunda-feira (29), as fronteiras aéreas para seis países da África por causa da nova variante do coronavírus, classificada hoje como “preocupante” pela OMS.

Veja a lista de casos confirmados até as 16h deste sábado (27):

– África do Sul: 77

– Botsuana: 4

– Hong Kong: 1

– Reino Unido: 2

– Bélgica: 1

– Israel: 1

– Alemanha: 2

– Itália: 1