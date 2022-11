Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma aeronave da Latam Airlines colidiu com um veículo dos bombeiros na pista do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, na capital peruana, durante a decolagem nesta sexta-feira (18), afirmou a companhia aérea. O acidente resultou na morte de dois bombeiros que estavam no local do acidente.

Nenhum passageiro ou tripulante morreu no acidente, afirmou a empresa. “Infelizmente, dois bombeiros aeronáuticos morreram”, afirmou o comandante de brigada dos bombeiros, Luis Ponce, ao canal de televisão local Canal N.

A Lima Airport Partners, que opera o Aeroporto Jorge Chávez em Lima, principal aeroporto do país, havia informado mais cedo que todos os passageiros saíram ilesos. Imagens publicadas no Twitter mostraram um avião da Latam Airlines pegando fogo na pista de pouso.

Veja o vídeo que flagrou a cena:

O voo LA2213, envolvido no acidente, cobria a rota doméstica entre Lima e Juliaca, afirmou a Latam. É o segundo incidente em menos de um mês envolvendo a Latam Airlines, após uma de suas aeronaves ter seu nariz destruído em uma tempestade severa que forçou um pouso de emergência.

(Reportagem de Marco Aquino, em Lima; reportagem adicional de Marcelo Rochabrun, em Lima, e Carolina Pulice, na Cidade do México)