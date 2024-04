Um homem de 53 anos morreu após cair de um penhasco e se afogar no mar de Puerto de la Cruz, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (10).

A vítima foi identificada como um homem morador da República Tcheca, que estava no local a passeio. De acordo com as autoridades espanholas, o homem se desequilibrou ao tentar tirar uma foto na paisagem.

Em imagens registradas pelos próprios socorristas é possível notar o homem na água, próximo às rochas. O resgate só foi concluído após os bombeiros utilizarem um helicóptero.

O homem foi retirado do mar desacordado e morreu antes de chegar ao hospital após passar por manobras de reanimação.

A queda segue em investigação. O Centro de Coordenação de Emergência e Segurança (CECOES) da ilha informou que desde o mês passado, cerca de quatro turistas de diferentes países morreram de forma semelhante no local.

Homem cai de penhasco e morre: veja a tentativa de resgate

https://www.instagram.com/reel/C5qjI_2O35u/?igsh=MTFzdGo4YmVmMXl1dg==