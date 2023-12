Um homem quase teve as nádegas queimadas após a privada inteligente em que ele estava sentado pegou fogo. O acidente aconteceu no dia 10 de novembro, em Xiamen, na China. As informações são do portal #TrendsBR.

Segundo o jornal local Yangtze Evening News, o rapaz percebeu um odor de queimado durante sua utilização no banheiro, quando nuvens de fumaça branca começaram a emanar do vaso sanitário, transformando-se em chamas assim que o usuário se levantou.

A causa foi um possível curto-circuito. As imagens do vaso santiário pegando fogo viralizou após o chinês compartilhar um vídeo da situação.

Veja o momento em que a privada pega fogo