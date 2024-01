Um avião pegou fogo após bater em outra aeronave, que pertence à Guarda Costeira nesta terça-feira (2). Haviam 367 passageiros e 12 tripulantes no avião incendiado. Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que o avião é tomado pelo fogo.

O caso aconteceu no aeroporto internacional de Haneda, na capital do Japão. Segundo o R7, seis tripulantes da Guarda Costeira morreram. O registro abaixo mostra os passageiros com medo no momento do incêndio, é possível ouvir também gritos de desespero vindos dos passageiros.

O avião comercial se trata de um modelo A350 da companhia Japan Airlines, que chegava da Ilha de Hokkaido, perto das 18h (6h da manhã, no horário de Brasília). Após a colisão, os aviões pegaram fogo.

Veja o momento em que passageiros ficam desesperados enquanto avião é tomado pelo fogo