Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista atropelou vários manifestantes que bloqueavam a rodovia de Tel Aviv, em Israel. O caso aconteceu no sábado (9) e deixou uma mulher, de 25 anos, ferida com uma lesão na perna que a levou a ser hospitalizada. As informações são do portal #TrendsBR.

A polícia aceitou a alegação de que se tratou de um acidente e que o motorista não tinha a intenção de atingir os manifestantes.

O condutor afirmou que seu filho, que havia obtido recentemente a carteira de motorista, estava dirigindo o carro antes de ser confrontado pelos manifestantes que bloqueavam a estrada.

O pai, que estava no banco do passageiro, decidiu trocar de lugar com o filho, mas acidentalmente pisou no acelerador enquanto se movia para o banco do motorista, fazendo o carro avançar em direção aos manifestantes.

Veja o momento em que o motorista atropela os manifestantes