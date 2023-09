Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pai e um filho morreram durante um acidente de avião na tarde deste domingo (10) no aeroporto Börgönd, em Budapeste.

Os dois estavam em um avião de pequeno porte e faziam manobras radicais durante um show aéreo. Nas imagens gravadas por uma pessoa da plateia, é possível ver o momento em que a aeronave perde o controle no ar e explode ao colidir contra o solo.

Segundo a polícia da região, o avião caiu próximo a um carro estacionado e pegou fogo. Uma mulher, um homem e uma menina tiveram ferimentos graves e foram internados em hospitais em Budapeste.

Após o ocorrido, os organizadores do evento cancelaram o restante do show programado para o domingo. Havia milhares de pessoas presentes no local.

Confira o momento do acidente que terminou na morte de pai e filho: