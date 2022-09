Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vizinho herói de verdade! Ele simplesmente agarrou e salvou uma criança de 5 anos que a mãe jogou pela janela durante um incêndio no prédio onde moram. (vídeo abaixo)

Assim que viu as chamas, Clifford Saint Jean pegou um colchão que tinha no quintal, o colocou sob a janela do prédio em chamas e gritou para a mulher jogar os filhos pela janela.

“Não tenha medo… Estou aqui para segurá-los”, disse o homem, em entrevista à NBC. Ela, então, jogou o pequeno para o vizinho, que o pegou. Em seguida, a mãe e o adolescente pularam também.

“Obrigado, você salvou minha vida, salvou a vida da minha família”, disse a mãe emocionada.

Que susto!

A cena incrível aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, na madrugada do último sábado (3).

A mãe, uma criança de 5 anos e um adolescente estavam presos no prédio em chamas.

Clifford Saint Jean, que mora ao lado, estava dormindo e acordou com o barulho do fogo e saiu correndo para ajudar a família.

Os oficiais do Corpo de Bombeiros de Boston elogiaram a atitude do homem.

O Herói

“Um trabalho heróico do vizinho ao lado para salvar uma mãe e seus dois filhos, que ficaram presos no 2º andar por causa do fogo pesado no 3º alarme de incêndio em Delford St. Ele colocou um colchão para eles pularem quando pegou a criança de 5 anos, que a mãe jogou pela janela”, disse uma publicação da corporação, no Twitter.

Segundo os bombeiros, cinco adultos e quatro crianças ficaram desalojados por causa do incêndio. Eles estão sendo ajudados e realocados pela Cruz Vermelha.

As causas do incêndio continuam sendo investigadas e ainda são desconhecidas.

Aplausos para o Jean! Bem que merecia uma medalha!

Assista: