Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Muitos moradores das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná e também de parte de Santa Catarina foram surpreendidos com um rastro luminoso no céu durante a madrugada desta terça-feira (08).

Na internet várias especulações foram criadas. Um meteoro? Objeto não identificado? satélites? Ninguém realmente sabia explicar o que era, mas os vídeos dominaram as plataformas digitais durante a manhã.

Para entender o que realmente aconteceu a equipe do RIC Mais foi atrás de um professor, que explicou o que cortou o céu, do Paraná e de Santa Catarina, durante a madrugada.

Segundo Diego de Bastiani, professor e astrônomo amador, a faixa luminosa é um satélite desativado.

“Esse objeto se trata de um lixo espacial que reentrou na atmosfera da Terra. Esse satélite já estava desativado há um bom tempo e devido a força gravitacional e também devido o desligamento é normal que ele retorne a Terra.” Diego de Bastiani, professor e astrônomo amador.

Não se tem ainda exatamente a confirmação de qual satélite, mas o professor acredita que se trata do satélite Falcon 9 R/B da Força Aérea Americana.

Diego explica que o rastro de luz formado na queda do objeto é por conta da desfragmentação do satélite.