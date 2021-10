Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A estudante de Odontologia e youtuber Luciana de Farias, de 20 anos, morreu no último sábado (2/10), em decorrência da Covid-19.

A jovem carioca tinha mais de 150 mil inscritos em seu canal do YouTube, onde mostrava a rotina de estudos. Já no Instagram, somava mais de 50 mil seguidores no perfil profissional e outros 20 mil no pessoal.

Luciana estava no sexto período da graduação e chegou a realizar um curso em Minas Gerais neste ano, na MFT School. A instituição lamentou sua morte nas redes sociais. “É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento de nossa querida aluna Luciana Farias”, diz a nota.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.