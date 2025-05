Mais de 328 mil pessoas no Paraná podem perder o título de eleitor nas próximas semanas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-PR). Todas esses eleitores não conseguiram regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral até a última segunda-feira (19).

O prazo previa que os eleitores que não votaram nos últimos três turnos das eleições, não justificaram a ausência e nem pagaram as multas deveriam regularizar a situação.

No Paraná, os municípios com mais títulos de eleitores cancelados são:

Vale lembrar que eleitores com voto facultativo, ou seja, menores de 18 anos ou maiores de 70 anos, cidadãs e cidadãos não alfabetizados e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para votar, não tiveram o título de eleitor cancelado.

Tive o título de eleitor cancelado. Como regularizar?

Mais de 328 mil eleitores tiveram o título de eleitor cancelado no Paraná. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Para regularizar e evitar a perda do título de eleitor é preciso que o eleitor procure a um Fórum Eleitoral, das 12h às 18h. É preciso levar um documento de identidade e um comprovante de residência.

Além disso, é preciso quitar as multas existentes pelos delitos eleitorais. É possível pagar por emissão de boleto, Pix ou cartão de crédito (no valor de R$ 3,51 por turno). Caso a pessoa comprove não ter condições de saldar esse débito o juiz eleitoral pode a dispensar desse pagamento.

O procedimento pode ser feito pela internet se o eleitor tiver a biometria cadastrada. Nesse caso, será necessário quitar as multas (menu débito eleitoral) e, após a baixa do pagamento (que pode levar alguns dias), solicitar um procedimento de revisão ou transferência (menu Título Eleitoral).

Quais os riscos desse documento ser cancelado?

Não pode votar;

Tomar posse em concurso público;

Obter passaporte ou CPF;

Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial;

Conseguir empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo;

Participar de concorrência pública;

Praticar qualquer ato para o qual seja exigida quitação eleitoral.

Como descobrir se o título de eleitor foi cancelado?

Eleitores com biometria cadastrada podem fazer a regularização pela internet. (Foto: TRE)

O cancelamento do título de eleitor não é feito individualmente, sendo assim necessário a verificação por meio do acesso no site do TRE-PR e, no menu, “Serviços” (à direita da tela), clicar em “Situação Eleitoral”. Em seguida, será necessário preencher o campo com o número do Título Eleitoral, CPF ou nome completo.