O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná confirmou nesta terça-feira (27): o eleitor que insistir no uso do celular na cabine de votação será encaminhado à polícia. A declaração do presidente do órgão, Wellington Emanuel Coimbra de Moura, aconteceu após reunião com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), que definiu o esquema de segurança que será aplicado no próximo domingo (2).

De acordo com Coimbra de Moura, a orientação para os servidores da Justiça Eleitoral é a de usar o bom senso, mas a orientação para os eleitores é a de não insistir no uso.

“O eleitor deve levar o celular ao local de votação, até mesmo porque o E-Título se encontra ali, assim como as informações da seção eleitoral, todavia ele não poderá adentrar com o aparelho na cabine de votação. Para facilitar, mesários irão fornecer um local próximo da cabine para que o eleitor possa depositar o celular e pegar novamente logo em seguida”, explicou.

Para evitar problemas na hora da votação, o TRE recomenda que o eleitor leve a colinha, com os números de todos os candidatos.

Coimbra de Moura lembra que o eleitor que insistir no uso pode ser detido.

“Evidentemente não queremos fazer, mas vamos impedir aquele eleitor que queira entrar na cabine com o aparelho, porque isso é vedado. Aquele que ousar usar o celular, será encaminhado para autoridade policial e providências serão tomadas”, disse.

Questionado sobre o assunto, o secretário Wagner Mesquita afirmou que a autoridade policial irá sim agir. “Se o indivíduo for flagrado infringindo a norma, ele será apresentado ao Poder Judiciário para cumprimento do protocolo”, comentou.

Polícia em todos os locais de votação

O comandante-geral da Polícia Militar, Hudson Leôncio Teixeira, destacou que o Paraná terá 7 mil policiais diretamente envolvidos no esquema de segurança das eleições.

“No local de votação, nós teremos um ou dois policiais e uma viatura de radiopatrulhamento entre um ponto e outro, com uma distância máxima de 100 metros do local de votação”, concluiu.

Pessoas flagradas cometendo crime eleitoral, como boca de urna, também serão encaminhadas para para a Justiça Eleitoral.