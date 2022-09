Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cobrador de ônibus de Valparaíso de Goiás (GO) se surpreendeu ao acessar sua conta bancária e perceber que estava bilionário. O dinheiro, entretanto, foi um erro do banco. Sem pensar duas vezes, Jairo Xavier Evangelista, de 51 anos, buscou a agência para devolver a quantia. Porém, a história que começou em 2019 só terminou no dia 17 de agosto deste ano.

De acordo com o portal R7, em 2019, o banco depositou R$ 15,5 bilhões na conta do trabalhador. Jairo, então, foi orientado pelo telefone a ir pessoalmente na agência, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de sua casa. Ao tentar abastecer o carro, viu que seu cartão estava bloqueado. Ele foi impedido de movimentar o próprio dinheiro.