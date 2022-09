Justiça aumenta indenização a trabalhador obrigado a dançar “Gretchen”

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um dos funcionários de uma empresa telefônica de Goiânia que foi obrigado a dançar a música La Conga, da cantora Gretchen, por não conseguir bater a meta estipulada, teve a indenização trabalhista aumentada pela Justiça.

Foto: TRT

O valor anteriormente decidido de R$ 3 mil foi elevado para R$ 10 mil, conforme nova decisão do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás (TRT 18ª Região). Ao todo, 22 pessoas foram submetidas a essa situação de assédio moral, que ficou comprovada por meio do aviso anexado ao processo.

A circular enviada aos funcionários no dia do ocorrido e que determinou o cumprimento da prenda dizia o seguinte: “Prezados colaboradores, quem não realizar imput de venda hoje terá que pagar prenda na sala de reunião. Prenda do dia: imitar a Gretchen. Observação: o líder do vendedor deverá acompanhá-lo”.