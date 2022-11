Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A 2ª Câmara de Direito Privado da Justiça de São Paulo decidiu na última sexta-feira (11) que o personagem Fofão não pode ser mais utilizado nas apresentações da Carreta Furacão e em peças de publicidade do McDonald´s.

A acusação de plágio partiu do herdeiro do criador do personagem, que entrou na Justiça para a retirada do Fofão das apresentações da Carreta Furacão e também do uso pela rede de fast-food.

De acordo com o site da revista Rolling Stones, o personagem da Carreta Furacão, chamado Fon-Fon é inspirado no Fofão, que fez sucesso em programas de televisão infantis das décadas de 1980 e 1990.

A empresa alega que trata-se de uma caricatura, que pode ser considerada uma paródia, mas o magistrado afirma que Fon-Fon seria uma forma de “burlar direitos”.