Com mais de duas horas de atraso, o interrogatório de Jairo Souza Santos Júnior – médico e vereador cassado conhecido como Dr. Jairinho, réu pela morte do menino Henry Borel – trouxe um novo embate entre a defesa do ex-político e a juíza Elizabeth Louro, do II Tribunal do Júri, nesta segunda-feira (13).

Marcado para 9h30, o julgamento teve, às 11h20, um apontamento feito pela promotora Bianca Chagas de uma matéria que insinuava que a magistrada responsável pelo caso era “louca”. O texto teria sido repostado pelos advogados de Jairinho. A situação fez com que a defesa do médico ficasse em pé no plenário, o que incomodou a juíza.

