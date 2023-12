O motociclista que foi flagrado dando um tapa nas nádegas de uma pedestre, em uma rua do bairro Oficinas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi condenado pela Justiça. A denúncia oferecida pela 8ª Promotoria de Justiça da comarca apontou os crimes de importunação sexual e lesão corporal leve.

O homem foi condenado pela 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa com pena de um ano, dois meses e 17 dias de reclusão em regime aberto.

A pena de reclusão, conforme faculta a legislação, foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente na participação obrigatória do réu no Projeto Elos, do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc) – “projeto perfeito para servir como cumprimento da restrição penal aqui aplicada, eis que terá lá a oportunidade de ouvir sobre machismo estrutural, masculinidade tóxica e outros temas ligados ao gênero”, determinou a sentença judicial.