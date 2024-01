Um homem que matou a vizinha por causa de uma construção em Palmas, na região Sul do Paraná, foi condenado a 27 anos de prisão na última quinta-feira (18).

De acordo com o Ministério Público do Paraná, o homem discordava de uma construção que a vizinha estava fazendo na própria residência e a matou com cinco disparos de arma de fogo, em junho de 2022.

O Tribunal do Júri considerou o crime um feminicídio, pois o autor teria proferido xingamentos contra a condição de mulher da vítima. A mulher ainda estava desarmada no momento do crime e também foi morta enquanto estava com a filha.

No total, o homem foi condenado a 27 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. As qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima também foram acatadas na sentença.