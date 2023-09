Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Tribunal do Júri de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do estado, condenou a 13 anos de reclusão em regime fechado um homem de 23 anos por ter causado a morte de um idoso de 80 anos. O crime aconteceu em 17 de julho de 2020, quando o réu (então com 20 anos) empinou a moto que pilotava e atingiu a vítima, que atravessava a rua a pé.

Os jurados acolheram integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público do Paraná na denúncia e sustentadas durante o julgamento, considerando o réu culpado por homicídio doloso, omissão de socorro e fuga do local do crime. A sentença judicial determinou ainda a perda da motocicleta apreendida.

Após o crime, o réu esteve preso por três meses e seis dias, sendo libertado em seguida. Ele poderá recorrer da decisão em liberdade.