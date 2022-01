Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As boas-vindas ao ano que começa será sem chuva em boa parte do Paraná e em Santa Catarina. Isso porque, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), durante o sábado (1) há uma trégua nas tempestades em todo o estado. Há ainda previsão de chuva em algumas regiões, mas as precipitações são fracas, no geral.