A Nasa fez um estudo para descobrir quais as melhores plantas para purificar o ar da sua casa e você vai conhecer todas elas agora. Além de fazer bem para saúde, as verdinhas deixam o ambiente super bonito, concorda?

No estudo realizado em 189, a National Aeronautics and Space Administration identificou 25 vegetais com ótimo potencial para purificar o ar. Em ambientes fechados, a qualidade do ar pode ser até 10 vezes pior do que a do ar externo e é por isso que as plantinhas são tão importantes!

A Samambaia-da-amazônia por exemplo, é uma planta bem fácil de cultivar e que requer pouca manutenção. Além disso, o vegetal é capaz de remover formaldeído, benzeno e o tricloroetileno do ar. Só notícia boa colocar plantinhas no ambiente, não é?