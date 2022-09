Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Marcada para começar às 22h04 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22, a primavera é a estação do ano que marca a transição do inverno – clima seco em grande parte do País com episódios de frio – para o verão, período de predomínio do ar quente e úmido. Em quase todo o Brasil, significa a volta da chuva e do calor, segundo a Climatempo. Mas há possibilidade também de dias frios ainda no início da estação.

No Sul do País, há expectativa para a formação de um ciclone extratropical na costa gaúcha com chuva, vento e frio, e talvez até queda de neve, conforme prevê a MetSul. A estação mais florida do ano se estende até às 18h48 de 21 de dezembro.

Conforme a Climatempo, pelo terceiro ano consecutivo, a La Niña influencia toda a estação, com previsão de enfraquecimento no verão. O fenômeno, definido como ocêanico-atmosférico, ocorre quando as águas superficiais da região da linha equatorial do Oceano Pacífico sofrem um resfriamento anormal, alteração que afeta as chuvas e as temperaturas.

Novas frentes frias que vão passar entre esta quinta-feira e domingo, 25, entre o Sul e o Sudeste do País deixam as temperaturas mais baixas no início da estação nestas regiões. O Estado de São Paulo, por exemplo, deve voltar também a receber chuva nesta época, devido à entrada destas instabilidades – o que já significa um retorno um pouco antecipado da chuva fora da época, geralmente meados de outubro.

Em São Paulo, os primeiros dias da primavera serão marcados com sol entre nuvens e possibilidade de chuva no fim de semana. A temperatura também permanece mais baixa, principalmente no sábado e no domingo.

Frente fria impacta em maior quantidade de chuva

Ainda durante a primavera, várias frentes frias vão avançar para o Sudeste do Brasil, mas a maioria com maior impacto nas áreas próximas ao litoral.

“Na Região Sudeste, o resfriamento mais notável causado por estas frentes frias será nas áreas próximas ao litoral, atingindo áreas como o sul e o leste de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, parte do sul de Minas e da Zona da Mata Mineira. Eventualmente alguma frente fria poderá influenciar áreas do Centro-Oeste, facilitando a formação de áreas de chuva e aliviando o calor”, disse a Climatempo.

A previsão é que, ao longo do mês de outubro, os volumes de chuva fiquem um pouco acima da média no norte de São Paulo, dentro da média em grande parte do noroeste, região central e áreas do nordeste e norte paulista, incluindo a Grande São Paulo.