Um asteroide do tamanho de um Fusca se aproximou da Terra neste feriado de carnaval. O 2024 CY1, foi descoberto na última sexta-feira (9) e ficou a 121 mil quilômetros de distância da Terra na segunda-feira (12).

O asteroide mede, aproximadamente de 3,8 a 8,4 metros de diâmetro, o equivalente a um veículo de médio porte como um Fusca, de acordo com Tony Dunn, especialista em simulações de órbita de planetas, cometas e asteroides.

Conforme as autoridades, o 2024 CY1 não apresentou nenhum risco de colisão com a Terra. O corpo rochoso já está no radar de objetos próximos ao planeta.