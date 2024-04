Um grupo de protetores de animais salvou um cachorro na Argentina, após a dona do animal levá-lo para ser “abatido” em um açougue. Segundo o relato da mulher, Tobías, da raça golden retriever, estava velho e ela queria que fosse sacrificado.

Um grupo de vizinhos fez a denúncia, o que levou policiais e os protetores a irem até a casa da mulher resgatar o cachorro.

De acordo com o Metrópoles, a mulher disse aos funcionários do açougue que é um costume no campo: “É como a vaca. Primeiro você retira a pele, depois esfola e usa a carne. Isso é feito com os animais”.

Além disso, ela teria mentido que o golden retriever tinha poucos dias de vida. O cachorro que foi salvo tem 9 anos e não apresenta nenhuma patologia terminal.

Por fim, a mulher foi parar na delegacia, onde foi registrada a denúncia de maus-tratos. A mulher perdeu a guarda do cachorro.