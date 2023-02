Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Esta semana promete calorzão em todo o estado e os termômetros devem chegar a máxima de 32°C. Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a ocorrência de chuvas localizadas e de curta duração, principalmente na parte da tarde, também são esperadas nos próximos dias.

Nesta terça-feira (7), as cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra devem atingir as máximas de 32°C com mínimas de de 21°C e 22°C respectivamente, com a predominância do sol.

Já em Paranaguá, no litoral do Paraná, os termômetros devem chegar a máxima de 27°C e mínima de 22°C. Na região a expectativa é de chuva no período da tarde, principalmente a partir das 16h.

Ainda de acordo com o Simepar, poucos são os eventos de chuvas previstos no estado nesta quarta-feira (8). Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e litoral, podem ocorrer chuvas fracas e ocasionais.

“Entre os Campos Gerais e o norte pioneiro, chuvas rápidas e localizadas também são esperadas, principalmente no período da tarde, associado ao tempo ainda mais abafado”, publicou o sistema.

Nas demais regiões do Paraná, o sol segue predominando com baixa expectativa para ocorrências de chuva. (Veja a previsão completa abaixo).

Na quinta-feira (9) os eventos de chuva ainda são poucos no estado. No entanto, para sexta-feira (10) e o sábado (11), a instabilidade segue mais elevada, com pancadas de chuvas e raios associados, principalmente a partir da tarde.

Terça-feira (7)

(Imagem: Simepar)

Quarta-feira (8)

(Imagem: Simepar)

Quinta-feira (9)

(Imagem: Simepar)

Sexta-feira (10)