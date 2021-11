Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 22 de outubro, os participantes do “Programa de Desenvolvimento de Agricultura Sustentável”, uma iniciativa da Prefeitura de Cambará em parceria com o SEBRAE, IBS – Instituto Biosistêmico, IDR – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (EMATER), e Sindicato Rural, estiveram na propriedade do agricultor Marcos Francisquini, no bairro Meirelles, para conhecer as lavouras de hortaliças e legumes conduzidas por ele pelo sistema “orgânico” (que não tem adição de produtos químicos (insumos, fertilizantes etc.); processado naturalmente: legumes orgânicos).

Marcos Francisquini diz estar bastante animado com a realização do programa porque no município era um dos poucos a produzir hortaliças e legumes de forma orgânica. “Graças ao programa não estou mais sozinho nesta caminhada. A visita técnica que ocorreu nas lavouras que conduzo, comprovou que é possível, sim, produzir hortaliças e legumes em abundância de forma mais sustentável. Existem produtores que não acreditam nesta possibilidade, e por isso continuam utilizando produtos químicos na condução das lavouras. A realização do programa me deixou bastante animado”, assinalou o produtor.