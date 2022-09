Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O nosso coração de mãe de pet não aguenta essas coisas, não. Após 3 anos, um cão desaparecido se reencontrou com o tutor e a cena deles juntos novamente é emocionante.

O cachorrinho que estava perdido não se contém. Ele chora, lambe e pula de alegria! As imagens foram publicadas pelo perfil Poke My Heart, no TikTok, e estão comovendo muitos internautas. (assista abaixo)

O vídeo é lindo. Ele mostra como esses anjos peludos não esquecem da gente!

O vídeo

A gravação mostra um vira-lata de pelos marrons, um pouco desconfiado no início, após três anos longe do tutor.

Nas imagens dá para ver o bichinho mantendo um pouco a distância. Mas aí, o pet vai chegando perto e, assim que percebe que é realmente o seu dono, uma felicidade enorme toma conta do doguinho.

Ele começa lamber, pular, abraçar o homem e não para mais.

É de emocionar e deixar nosso coração quentinho.

“Nada supera o reencontro com animais de de estimação”, diz o título do vídeo. E é bem isso mesmo!

Assista: