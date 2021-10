Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cobra com dimensões assustadoras foi encontrada por trabalhadores que limpavam parte da floresta tropical de Dominica, uma pequena ilha do Mar do Caribe. O réptil era tão grande que foi preciso uma escavadeira para removê-lo do local. (Assista vídeo abaixo).

Nas imagens, registradas pelo celular de um dos homens que estava no local, é possível ver que o corpo da cobra viva está preso na garra da escavadeira, enquanto sua cauda e cabeça quase alcançam o chão. O vídeo foi postado na rede social TikTok e alcançou mais de 80 milhões de visualizações em uma semana.

Dominica, um paraíso caribenho medindo apenas 46 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, foi apelidada de “Ilha da Natureza” graças à sua variedade de vida selvagem. Não está claro qual é a espécie de cobra, mas é possível que seja uma jibóia nativa da ilhota.