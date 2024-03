Quem estiver na América do Norte no dia 8 de abril, vai conseguir ver um eclipse solar total. Durante esse evento, a Lua passa diretamente entre a Terra e o Sol, o que cria uma sonbra que bloqueia a luz por alguns minutos.

Isso significa que eles poderão ver o céu escurecer no meio do dia. Dessa vez, o fenômeno pode durar até 4 minutos e deve ser mais visível do que o de 2017.

No Brasil, não será possível ver o eclipse, mas a Nasa vai transmitir o acontecimento via redes sociais e canais oficiais entre as 16h e 17h no horário de Brasília.

Rota do eclipse

O primeiro local na América do Norte continental que experimentará a totalidade é a costa do Pacífico do México, às 16h (horário de Brasília). Em seguida, cruzará para o Texas, nos Estados Unidos.

Depois disso, passará por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine.

Partes do Tennessee e Michigan também vão ver. Então, o eclipse solar chegará ao Canadá. A cidade de Maberly será o último lugar em terra a vê-lo.

Como acontece

Mesmo que o eclipse dure apenas alguns minutos, leva cerca de três horas para a Lua se mover completamente sobre o Sol.

Isso porque o Sol é quase 400 vezes mais largo que a Lua. No entanto, a Lua está aproximadamente 400 vezes mais próxima da Terra.

É por isso que eles parecem ser do mesmo tamanho vendo do nosso planeta.

Segurança

Durante um eclipse solar total, só é seguro olhar diretamente para o Sol quando a Lua cobre completamente sua luz, mas esse momento é muito breve.

Fora dessa fase, olhar diretamente para o Sol sem proteção especial pode prejudicar seriamente os olhos.

Segundo a Nasa, usar câmeras, binóculos ou telescópios sem filtros solares apropriados na frente das lentes pode causar danos oculares instantâneos.

Por isso, para observar as fases parciais do eclipse, antes e depois da totalidade, é importante usar óculos de visualização solar seguros ou um visualizador solar portátil.