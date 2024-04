Um mutirão da Sanepar contra a dengue, realizado neste sábado (13), reuniu cerca de mil trabalhadores da companhia com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da eliminação de focos do mosquito transmissor da dengue, oAedes aegypti.

Em 28 cidades do Paraná, os voluntários distribuíram mais de 90 mil folhetos com orientações de combate à doença e sobre os principais sintomas. A ação foi feita em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde e as secretarias municipais de saúde.

Os voluntários da Sanepar abordaram moradores em suas residências, nas ruas e nos semáforos. Em algumas cidades, como Cascavel e Foz do Iguaçu, com apoio das prefeituras, foi feita a retirada de entulhos em terrenos que podem acumular água e servir como foco de proliferação do mosquito.

O diretor Administrativo e diretor-presidente em exercício da Sanepar, Fernando Guedes, recebeu os empregados da Companhia logo pela manhã, em Curitiba, antes de saírem em mutirão. Guedes destacou a pronta adesão a esta ação.

A Sanepar está presente praticamente em todas as cidades do Paraná e, portanto, temos capilaridade para contribuir com a Secretaria da Saúde no combate à dengue. Priorizamos a ação naquelas em que há um maior registro de casos da doença. Conscientizar é a melhor forma de eliminarmos os focos do mosquito”, disse.

O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky, participou do encerramento do mutirão, no início da tarde, e falou que a luta contra a dengue é permanente. “No inverno, é provável que haja uma diminuição dos focos, mas temos que lembrar que é um trabalho constante e que deve envolver toda a sociedade. É a soma de esforços que dará resultados”, disse.